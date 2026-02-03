Villa Torlonia | il Casino Nobile torna a splendere

A Roma, il Casino Nobile di Villa Torlonia riapre al pubblico dopo mesi di lavori. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria e restauri sui prospetti esterni. Ora la villa si presenta completamente rinnovata, pronta ad accogliere visitatori e appassionati di storia. La riapertura segna una nuova fase per questa storica residenza, che torna a risplendere dopo i lavori.

Cosa: Conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei prospetti esterni.. Dove e Quando: Casino Nobile di Villa Torlonia, Roma. Lavori conclusi il 3 febbraio 2026.. Perché: Restituzione della facciata neoclassica e dell’altorilievo del Rinaldi al loro vigore originale dopo vent’anni dall’apertura.. La magnificenza del neoclassicismo romano ritrova il suo punto di riferimento nel cuore di via Nomentana. A distanza di quasi due decenni dalla storica apertura al pubblico avvenuta nel 2006, il Casino Nobile di Villa Torlonia si presenta oggi in una veste rinnovata, completando un percorso di valorizzazione che sottolinea l’importanza di questo sito nel panorama museale capitolino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Il Casino Nobile di Villa Torlonia riapre al pubblico dopo i lavori di restauro.

