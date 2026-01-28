Simboli e segreti del Duomo di Modena visita guidata alla scoperta di nuovi tesori all' interno e all' esterno del Duomo

Una visita guidata svela i simboli nascosti e i segreti del Duomo di Modena. I partecipanti entrano nella Sacrestia e scoprono dettagli che spesso sfuggono a un primo sguardo. La guida spiega ogni simbolo, mentre si attraversano le zone interne ed esterne dell'edificio. Un modo per conoscere meglio uno dei monumenti più importanti della città.

Proposta una visita guidata all'insegna dei simboli e segreti del Duomo di Modena con visita alla Sacrestia. Un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo con Elisabeth Mantovani, storico dell'arte ed esperta di simbolismo medievale. La visita si svolgerà all'esterno e all'interno del Duomo, per proseguire alla scoperta dei tesori della Sacrestia del Duomo. Nuovi racconti sul Duomo di Modena!Il ritrovo è previsto alle ore 15.15 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

