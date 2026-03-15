Virtus notte magica all' Arena | Alston ed Edwards mandano ko l' Olimpia Milano
La Virtus Bologna ha vinto il derby d’Italia contro l’Olimpia Milano all’Arena, con Alston e Edwards protagonisti. La squadra ha mostrato determinazione e abilità, conquistando una vittoria significativa in una serata che ha portato i tifosi a festeggiare. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione della Virtus in classifica.
Le Vu Nere dominano il Derby d'Italia chiudendo sul 104-94. Una prova balistica impressionante stende l'Olimpia, anche se resta il piccolo rammarico per la differenza canestri Una prova di forza, di talento e di carattere. La Virtus Olidata Bologna si aggiudica il derby d'Italia contro l’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, regalando ai propri tifosi una serata da tripla cifra e una vittoria che profuma di alta classifica. Finisce 104-94 in un'Arena infuocata, dove il duo Alston-Edwards ha letteralmente infiammato la retina per quaranta minuti. L’avvio è un concentrato di adrenalina. Alston e Niang spingono subito sull'acceleratore in transizione, ma Milano risponde colpo su colpo con la fisicità di Nebo e Shields. 🔗 Leggi su Today.it
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