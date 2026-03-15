Virtus notte magica all' Arena | Alston ed Edwards mandano ko l' Olimpia Milano

La Virtus Bologna ha vinto il derby d’Italia contro l’Olimpia Milano all’Arena, con Alston e Edwards protagonisti. La squadra ha mostrato determinazione e abilità, conquistando una vittoria significativa in una serata che ha portato i tifosi a festeggiare. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione della Virtus in classifica.