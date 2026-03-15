LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Edwards e Alston Jr trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivali
La Virtus Bologna ha battuto l’Olimpia Milano con il punteggio di 104-94 nella partita di Serie A basket 2026 in diretta. Edwards e Alston Jr. sono stati i protagonisti principali, contribuendo alla vittoria delle V-nere contro i rivali storici. La partita si è conclusa con la Virtus che ha mantenuto il primato in classifica, mentre Armoni Brooks ha segnato una tripla importante per il -10.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: la Virtus Bologna vince 104-94 sull’Olimpia Milano e consolida il primato in classifica! 104-94 Armoni Brooks con la tripla del -10! Contro-time-out Ivanovic con 7? sul cronometro. 104-91 Rimbalzo e canestro di Diarra. Time-out Poeta per disegnare l’ultima azione. 102-91 Quinn Ellis risponde dalla distanza! 102-88 Carsen Edwards con la tripla per la quota cento punti! 28 punti per l’ex Bayern Monaco. 99-88 12 di Quinn Ellis in lunetta. 99-87 Carsen Edwards con l’ausilio del tabellone! +12 Virtus, time-out Poeta. 97-87 Armoni Brooks per tenere ancora vive le ultime speranze Olimpia (18 punti per lui). 🔗 Leggi su Oasport.it
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