LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Edwards e Alston Jr trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivali

La Virtus Bologna ha battuto l’Olimpia Milano con il punteggio di 104-94 nella partita di Serie A basket 2026 in diretta. Edwards e Alston Jr. sono stati i protagonisti principali, contribuendo alla vittoria delle V-nere contro i rivali storici. La partita si è conclusa con la Virtus che ha mantenuto il primato in classifica, mentre Armoni Brooks ha segnato una tripla importante per il -10.