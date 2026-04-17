Virale il video di Hegseth capo del Pentagono che vuole citare la Bibbia Ma è Pulp Fiction

Un video sta circolando online in cui il capo del Pentagono, Pete Hegseth, tenta di citare la Bibbia durante un evento ufficiale, ma inaspettatamente si riferisce a una scena del film Pulp Fiction. Il momento ha attirato l'attenzione degli utenti sui social, dove molti hanno condiviso il video e commentato l'episodio. La scena si svolge durante una funzione pubblica, creando confusione tra i presenti.

Il capo del Pentagono Pete Hegseth vuole citare la Bibbia ma è Pulp Fiction. Durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario Usa alla Difesa ha letto una citazione, una preghiera - ha detto - alla quale ha chiesto ai presenti di unirsi, commemorando la missione di salvataggio del pilota del jet abbattuto in Iran. Fatto sta che quelle parole non sono tratte dal libro sacro, bensì coincidono con una falsa citazione biblica recitata dall' attore Samuel L. Jackson nel film Pulp Fiction di Tarantino del 1994, poco prima che il suo personaggio spari a morte a un uomo. La gaffe di Hegseth è diventata in poche ore virale, con il video che ha fatto il giro del web, in cui il capo del Pentagono ripete quasi parola per parola la frase recitata in Pulp Fiction.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Virale il video di Hegseth che vuole citare la Bibbia ma e' Pulp Fiction

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