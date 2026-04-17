Hegseth prega citando la Bibbia ma è la scena di Pulp Fiction Bufera sul capo del Pentagono

Un episodio recente ha suscitato scalpore: un alto ufficiale del Pentagono ha recitato una preghiera citando la Bibbia, ma in un modo che ha ricordato una scena famosa di un film cult. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e media, generando critiche e discussioni sulla scelta di usare riferimenti culturali in contesti ufficiali. L’episodio ha acceso un dibattito sulla presenza di elementi religiosi e culturali nelle istituzioni militari.

Non è la prima volta che fede e cultura pop si intrecciano, ma quando accade ai vertici del Pentagono l’eco diventa inevitabilmente politica. Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, è finito al centro di una bufera mediatica dopo una singolare gaffe avvenuta durante una funzione religiosa ufficiale: ha citato il celebre monologo di Pulp Fiction convinto di leggere un autentico versetto della Bibbia. La gaffe: cosa è successo Davanti alla platea dei militari, Hegseth ha declamato con solennità un testo ispirato al capitolo 25, versetto 17 del libro di Ezechiele, riadattandolo al contesto aeronautico: «Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Hegseth prega citando la Bibbia, ma è la scena di Pulp Fiction. Bufera sul capo del Pentagono Notizie correlate La gaffe di Hegseth: prega citando la Bibbia, ma è Pulp Fiction. E il video diventa viraleNew York, 17 aprile 2026 – Gli appassionati di cinema lo sanno: i versetti della Bibbia “Ezechiele 25:17” dell’iconico monologo che Samuel L. Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... Una raccolta di contenuti Si parla di: Hegseth cita la Bibbia, ma in realtà era Pulp Fiction: critiche in Rete. Ma il portavoce: Lo sapeva. Hegseth prega citando la Bibbia, ma è la scena di Pulp Fiction. Bufera sul capo del PentagonoNon è la prima volta che fede e cultura pop si intrecciano, ma quando accade ai vertici del Pentagono l’eco diventa inevitabilmente politica. Il Segretario alla ... ilmattino.it Hegseth ne combina un'altra: dice di citare un versetto della Bibbia, ma in realtà è una frase tratta dal film Pulp FictionHegseth ne combina un'altra: dice di citare un versetto della Bibbia, ma in realtà è una frase tratta dal film Pulp Fiction ... lanotiziagiornale.it