Il Tribunale di Matera ha emesso una sentenza di primo grado nei confronti di quattro persone coinvolte in violenze sessuali ai danni di due adolescenti inglesi avvenute nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2020 a Marconia. La decisione è stata presa dal Collegio penale, presieduto dalla giudice Chiara Civitano. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio e sui procedimenti giudiziari correlati.

Il Collegio penale del Tribunale di Matera, guidato dalla magistrata Chiara Civitano, ha pronunciato la sentenza di primo grado relativa alle violenze subite da due adolescenti inglesi nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2020 a Marconia. L’episodio, avvenuto nei pressi di una proprietà privata durante un evento festivo, ha portato alla condanna di quattro giovani, mentre tre altri sono stati dichiarati non colpevoli. Le determinazioni del tribunale e le dinamiche del caso. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, i responsabili avrebbero trascinato le vittime in un’area priva di illuminazione fuori dalla villa per aggredirle. La giustizia ha stabilito pene severe per Alessandro Zuccaro e Michele Masiello, condannati rispettivamente a nove anni e otto anni e due mesi di reclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenze a Marconia: quattro condannati per lo stupro di due inglesi

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