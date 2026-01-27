Violenze sessuali seriali ventenne accusato di altri due tentativi di stupro

La vicenda riguarda un giovane di 20 anni coinvolto in una serie di violenze sessuali seriali, evidenziando un comportamento ripetuto e inquietante. Attualmente, si trova nel carcere di Sant'Anna, dove è stato rinchiuso a ottobre, in seguito a una brutale aggressione avvenuta in estate ai laghetti. Questa situazione solleva importanti riflessioni sulla prevenzione e sulla tutela delle vittime di reati di natura sessuale.

Non un caso isolato, ma una scia di violenza seriale con un modus operandi preciso e terrificante. Si aggrava pesantemente la posizione del 20enne italiano che si trova già nel carcere di Sant'Anna dallo scorso 3 ottobre per una brutale violenza sessuale avvenuta in estate ai laghetti di.

