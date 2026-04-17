Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina Traffico in tilt e forze dell' ordine sul posto

Un incidente tra due autobus si è verificato intorno all'ora di pranzo all'incrocio tra la Via Casilina e l'ingresso di Aquino, nel sud della provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e regolare il traffico, che si è subito impazzito a causa dello scontro. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze per i passeggeri coinvolti.

Uno scontro tra due autobus si è verificato verso l'ora di pranzo ad Aquino, nel sud della provincia di Frosinone e per la precisione all'incrocio tra la trafficata Via Casilina e l'ingresso principale della cittadina. Danneggiato un mezzo per il trasporto delle personeAl momento non si hanno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Traffico in tilt, i feriti portati in ospedaleUno scontro tra due autobus si è verificato verso l'ora di pranzo ad Aquino, nel sud della provincia di Frosinone e per la precisione all'incrocio... Scontro tra auto sulla Lariana, traffico in tilt: tre feriti e autobus nel caosMattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Trevi nel Lazio, Perdono il controllo della moto e si schiantano contro una parete rocciosa - Foto 1 di 3; Tragedia la sera di Pasquetta, muore contro un albero Luca Lottici; Io sono condannata a vita e lui è libero: solo 2 anni a chi ha ucciso Antonio: l'odissea di Silvia Civile (rimasta paralizzata...; Incidente sull’A1, violento scontro coinvolge tre auto: feriti e traffico paralizzato. Scontro tra due autobus: sette feriti, uno è graveTerribile incidente quello avvenuto poco fa. Intorno alle 13, due autobus Cotral sono rimasti coinvolti in uno schianto lungo la via Casilina, nel comune di Aquino, provocando sette feriti. Uno dei pa ... ciociariaoggi.it È successo poco fa lungo la via Casilina: necessario l'intervento dell'eliambulanza facebook Terminati i lavori ACEA Ato2 in via Casilina, nel tratto da via Bufalini a via Zenodossio. #Linea105 e #Linean11 riprendono il normale percorso x.com