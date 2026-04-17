Vinitaly | il boom del vino calabrese conquista l’Europa

Durante il Vinitaly di Verona, la Calabria ha presentato i suoi vini e ha registrato molte recensioni favorevoli da parte di operatori e buyer internazionali. La regione ha mostrato una crescita significativa della produzione e della qualità, attirando l’attenzione di diversi paesi europei. La partecipazione ha consentito di rafforzare i contatti commerciali e di promuovere i vini calabresi sul mercato internazionale.

La Calabria si proietta con decisione sul palcoscenico internazionale del settore enologico, raccogliendo un back estremamente positivo durante la sua partecipazione al Vinitaly di Verona. Il padiglione regionale è riuscito a generare un forte interesse, alimentando le aspettative per i prossimi appuntamenti legati all’evento Vinitaly and the City, previsti a Sibari dal 17 al 19 luglio e a Reggio Calabria dall’1 al 2 agosto. Il successo ottenuto nella fiera veronese non rappresenta solo un momento di visibilità commerciale, ma segna un punto di svolta nella narrazione della regione verso l’esterno. Denis Nesci, in un colloquio con Graziano Tomarchio, ha sottolineato come l’immagine della Calabria sia profondamente mutata agli occhi degli osservatori europei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: il boom del vino calabrese conquista l’Europa Notizie correlate Vino calabrese nel mondo: il successo del Vinitaly fuori dalle muraIl sistema vitivinicolo calabrese ha consolidato la sua proiezione internazionale durante il Vinitaly a Verona, grazie a una strategia che unisce... Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Boom di presenze al Vinitaly and City, l'Abruzzo conquista Verona con il Cerasuolo; Vini dealcolati, boom previsto nel 2026: produzione italiana in crescita del 90%; E-commerce del vino: boom di ricerche (+10% in tre mesi), bollicine protagoniste per il 52%; Vini dealcolati, boom atteso nel 2026. Vinitaly, il vino umbro punta sulla rivoluzione unicità-cantine moderne grazie al boom dei giovani agricoltoriColdiretti: Il settore italiano va liberato dal peso di burocrazia, dazi, aumento dei costi e narrazioni fuorvianti che ne limitano la crescita ... perugiatoday.it Il Vinitaly del bio e delle donne è già nel futuroVeronafiere ha aperto le sue porte edizione numero 58 di Vinitaly, in corso fino al 15 aprile, e l’appuntamento si conferma il più importante per il settore a livello mondiale, con oltre 4 ... vdgmagazine.it COSÌ LOLLO AL VINITALY SCOPRE L'AMORE GAY IN AMPELO E DIONISO di Daniela Ranieri FQ - 16.04.2026 - Giorgia Meloni, leggiamo su Rep, martedì ha “iniziato il Vinitaly tour infilandosi nel gigantesco tunnel-bottiglia rosso allestito dal ministero delle - facebook.com facebook Vinitaly, la proposta: «Nell'edizione 2027 spazi dedicati ai rischi cancerogeni del vino» x.com