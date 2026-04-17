Vinitaly | il boom del vino calabrese conquista l’Europa

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Vinitaly di Verona, la Calabria ha presentato i suoi vini e ha registrato molte recensioni favorevoli da parte di operatori e buyer internazionali. La regione ha mostrato una crescita significativa della produzione e della qualità, attirando l’attenzione di diversi paesi europei. La partecipazione ha consentito di rafforzare i contatti commerciali e di promuovere i vini calabresi sul mercato internazionale.

La Calabria si proietta con decisione sul palcoscenico internazionale del settore enologico, raccogliendo un back estremamente positivo durante la sua partecipazione al Vinitaly di Verona. Il padiglione regionale è riuscito a generare un forte interesse, alimentando le aspettative per i prossimi appuntamenti legati all’evento Vinitaly and the City, previsti a Sibari dal 17 al 19 luglio e a Reggio Calabria dall’1 al 2 agosto. Il successo ottenuto nella fiera veronese non rappresenta solo un momento di visibilità commerciale, ma segna un punto di svolta nella narrazione della regione verso l’esterno. Denis Nesci, in un colloquio con Graziano Tomarchio, ha sottolineato come l’immagine della Calabria sia profondamente mutata agli occhi degli osservatori europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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