Dal 12 al 15 aprile 2026 si terrà a Verona la 58ª edizione di Vinitaly, la principale fiera internazionale dedicata a vini e distillati. La manifestazione richiama ogni anno operatori, produttori e buyer provenienti da tutto il mondo, offrendo una panoramica completa delle tendenze e delle novità del settore. La regione Toscana Nord-Ovest sarà presente con numerosi espositori, confermando la sua presenza significativa nel panorama vitivinicolo globale.

Dal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale più rilevante per vini e distillati. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest avrà un ruolo centrale nell’evento, coordinando la presenza delle realtà produttive delle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara presso il Padiglione 9, nello specifico agli stand B13 e C13. Questa partecipazione collettiva mira a dare visibilità ai consorzi e alle imprese locali, inserendoli nel flusso di una fiera che ha dimostrato una capacità di attrazione internazionale senza precedenti. I dati dell’edizione precedente confermano infatti la portata del salone, che aveva registrato un afflusso di 97 mila visitatori totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vino

Toscana, il vino alla conquista del mondo: BuyWine 2026, il mercato guarda (anche) a estFirenze, 11 marzo 2026 – La Stazione Leopolda di Firenze si trasforma nel cuore pulsante dell'enologia globale.

Asl Toscana nord ovest: il dottor Giovanni Grazi nuovo direttore del Dipartimento medicoIl dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana nord ovest che succede al dottor Renato Galli, recentemente...

Temi più discussi: I vini dei territori di Lucca, Pisa e Massa-Carrara presenti a Vinitaly 2026; Partecipazione e lavoro di squadra a Medici in Piazza; Gulli direttore dell’area prevenzione, igiene e sicurezza.

Vinitaly, prima volta della Regione Toscana con stand istituzionalePer la prima volta la Regione Toscana sarà presente a Vinitaly (a Verona dal 12 al 15 aprile) con uno stand istituzionale ... controradio.it

Regione Toscana a Vinitaly, un debutto importanteEnte pubblico per la prima volta presente alla fiera veronese con uno stand istituzionale. L'alleanza con la bistecca ... nove.firenze.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest - facebook.com facebook

Riorganizzazione 118 in Valle del Serchio. Precisazioni dall’ASL Toscana nord Ovest x.com