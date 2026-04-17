Alla fiera Vinitaly, la regione ha partecipato con 170 realtà vitivinicole, rendendosi tra le più rappresentate tra le regioni italiane. La presenza numerosa ha permesso di consolidare la propria posizione tra le aree con gli spazi espositivi più ampi. La manifestazione si svolge a Roma ed è considerata un appuntamento importante per il settore vinicolo nazionale.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La Campania si è confermata tra le principali protagoniste di Vinitaly, con 170 realtà vitivinicole presenti, tra le rappresentanze più numerose, consolidando la sua posizione tra le prime regioni per ampiezza degli spazi espositivi. Il Padiglione di 5.600 metri quadrati, ispirato alla Louis Vuitton 38th America's Cup e realizzato dall'assessorato all'Agricoltura e dall'assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con Unioncamere Campania e la Camera di Commercio di Napoli ha attratto un alto numero di visitatori, in particolare nelle giornate di domenica e lunedì. Nel corso della manifestazione, che ha registrato circa novantamila presenze e oltre mille buyer, l'assessora all'Agricoltura Maria Carmela Serluca ha indicato i principali risultati e le prospettive emerse.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vinitaly, Campania rafforza leadership tra regioni vitivinicole

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