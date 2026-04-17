Sannio Vinitaly 2026 | bilancio positivo per le 33 aziende vitivinicole

Alla 58ª edizione di Vinitaly, il Consorzio Tutela Vini Sannio ha rappresentato 33 aziende vitivinicole della regione, con una presenza incentrata su eccellenze, mixology e turismo esperienziale. La partecipazione si è conclusa con un bilancio molto positivo, evidenziando l’interesse verso i prodotti e le iniziative promosse dal settore vinicolo sannita. L’evento si è svolto a Verona, dal 2026.

Si chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione delle 33 aziende vitivinicole del Sannio alla 58ª edizione del Vinitaly. In una vetrina internazionale come quella di Verona, il comparto sannita ha saputo distinguersi non solo per l’eccellenza dei suoi vini, ma per una capacità narrativa innovativa che ha saputo fondere mixology, arte e promozione territoriale. Il padiglione dedicato al Sannio, infatti, oltre a ospitare la visita del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha registrato una buona affluenza di buyer, esperti del settore e winelover, attratti da un’offerta che è andata oltre la semplice degustazione con eventi collaterali e veri e propri ponti verso un pubblico nuovo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, Vinitaly 2026: bilancio positivo per le 33 aziende vitivinicole Notizie correlate Si chiude il sipario sul Vinitaly: bilancio positivo e sguardo al futuro per le 97 cantine abruzzesiSi chiude oggi, mercoledì 15 aprile, la 58esima edizione di Vinitaly, nel corso della quale le cantine abruzzesi tracciano un bilancio positivo della... Leggi anche: Meno americani, ma più interesse dei mercati asiatici per il vino abruzzese: positivo il bilancio del Vinitaly 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele’: grande successo della Regione Campania; Vinitaly, 32 aziende sannite a Verona; Campania protagonista al Vinitaly: identità, territori e nuove rotte per il vino; Vinitaly 2026: bilancio più che positivo per Terre de la Custodia. Consorzio Vini Sannio: molto soddisfatti dell’esperienza a VinitalyMilano, 17 apr. (askanews) – Si chiude con un bilancio positivo la partecipazione del Sannio alla 58esima edizione di Vinitaly, dove 33 aziende vitivinicole hanno portato a Verona una proposta ... askanews.it Vinitaly: successo per le 33 aziende sannite tra eccellenze, arte e promozione del territorioSi chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione delle 33 aziende vitivinicole del Sannio alla 58ª edizione del Vinitaly. In una vetrina internazionale come quella di Verona, il comparto san ... ntr24.tv Le 33 aziende sannite supportate da Assteas, EnoArte e Discovery Sannio: il punto di Carmine Coletta, Presidente di Sannio Consorzio Tutela Vini. facebook