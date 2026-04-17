Un video pubblicato giovedì su Strava ha attirato l’attenzione di molti appassionati di ciclismo, mostrando un atleta che si distingue per scelte di stile e musica. Il contenuto ha suscitato discussioni e reazioni contrastanti tra i membri della community, portando alla luce un modo diverso di affrontare le attività sportive. La pubblicazione ha generato un dibattito acceso tra chi apprezza l’originalità e chi critica il comportamento mostrato.

Un video caricato giovedì su Strava ha scatenato una tempesta di polemiche nel mondo del ciclismo, mettendo al centro dell’attenzione Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse del team Visma-Lease a Bike è stato immortalato durante un allenamento di cinque ore e mezza a Tenerife, dove ha sfidato apertamente i canoni estetici e comportamentali della disciplina. La clip, condivisa da Sepp Kuss dopo una sessione intensa insieme al leader e ad alcuni compagni delle Killer Bees, mostra il ventinovenne impegnato nella preparazione per la prossima sfida al Giro d’Italia. Le immagini hanno colpito i puristi per due dettagli in particolare: l’assenza di calze alte, sostituite da modelli corti che arrivano alla caviglia, e la presenza di una cassa Marshall montata sulla bici al posto della classica sacca da sella contenente le provviste di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard sfida il ciclismo: musica e stile ribelle su Strava

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