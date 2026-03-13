Pt Torino ‘The Rebel’ | velluto fit slim e stile ribelle

Il pt Torino ‘The Rebel’ è un pantalone in velluto con un taglio slim e uno stile che si ispira a un look ribelle. La collezione presenta un design che combina comfort e un tocco di originalità, con dettagli che richiamano l’estetica alternativa. La linea si distingue per materiali di qualità e linee pulite, pensate per chi cerca un capo versatile e di tendenza.

L'esperienza tattile del pantalone 'The Rebel' di Pt Torino si distingue immediatamente per la scelta audace del tessuto. Il velluto a costine, visibile nella sua struttura verticale, non è un semplice tessuto liscio; esso offre una morbidezza profonda che si percepisce al primo contatto con la pelle. A differenza del velluto piatto, che può apparire troppo uniforme, le coste verticali creano un gioco di luce e ombra che aggiunge profondità visiva alla silhouette.