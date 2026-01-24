Lo stile di una Dea ribelle | l’arte dell’immortalità Cher

Nel suo percorso, Cher ha trasformato il concetto di longevità in un’arte. La sua carriera, fatta di reinvenzioni e successi, rappresenta una visione unica dell’immortalità culturale. Attraverso la sua figura, si esplora come la passione e la dedizione possano attraversare il tempo, creando un’eredità che si espande senza limiti. Un esempio di come la vera essenza di una star possa superare ogni confine temporale.

Il tempo, per la maggior parte degli esseri umani, segue una linea retta; per Cher, invece, segue una spirale di cristalli che si avvita su se stessa, espandendosi all'infinito senza mai perdere in lucentezza. Avvicinarsi alla biografia di Cher significa tentare di mappare la geografia di un'artista che ha saputo essere cantante folk, regina della disco, attrice da Oscar e attivista, mantenendo un'aura di mistero impenetrabile anche sotto i riflettori più potenti. Ancora oggi la sua figura rimane l'architrave su cui poggia gran parte dell'estetica pop contemporanea, una Goddess of Pop che non precede con un intuito quasi sovrannaturale le mode.

La biografia e lo stile di una Dea ribelle: l’arte dell’immortalità, CherCher, icona della musica e dello spettacolo, incarna una figura di forte indipendenza e originalità.

