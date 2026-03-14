Stasera, nel cuore di un sabato di marzo 2026, si tiene l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20. Il montepremi totale ammonta a 500.000 euro, ma il 60% di questa somma è destinato esclusivamente all’acquisto di una casa. La lotteria prevede di distribuire i premi tra i partecipanti che avranno indovinato i numeri estratti. L’appuntamento attira l’attenzione di chi spera di cambiare vita.

Stasera, nel cuore di un sabato di marzo del 2026, si prepara l’attesa per l’estrazione del gioco VinciCasa che avrà luogo alle ore 20.30. La posta in gioco è concreta: chi indovina i cinque numeri su quaranta vince un premio da mezzo milione di euro, ma con una clausola immobiliare vincolante. L’evento si svolge ogni giorno, inclusi i fine settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di trasformare una vincita monetaria parziale in un bene immobile sul territorio italiano. Il costo d’ingresso rimane fisso a due euro per singola combinazione, mantenendo l’accessibilità al pubblico vasto. La particolarità risiede nella natura ibrida del premio: il 40 percento viene erogato in contanti, mentre il restante 60 percento deve essere obbligatoriamente investito nell’acquisto di case o appartamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VinciCasa: 500.000 euro, ma il 60% è vincolato all’acquisto

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