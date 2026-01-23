Gibellina Capitale dell' arte contemporanea 2026 Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali – Il video

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha partecipato all’inaugurazione di Gibellina come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Contestualmente, ha avviato alcune delle mostre e dei progetti principali del calendario “Portami il futuro”, promosso dal Ministero per promuovere l’arte contemporanea come strumento di rigenerazione urbana, sociale e culturale. L’evento segna un momento importante per Gibellina, che si configura come centro di innovazione e creatività nel 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, ha inaugurato alcune delle mostre e dei progetti più attesi del programma “Portami il futuro”, il calendario di Gibellina 2026, promosso dal Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura con la Direzione Generale Creatività Contemporanea per valorizzare l’arte contemporanea come strumento di rigenerazione urbana, sociale, culturale e territoriale. Il Ministro Giuli ha inaugurato, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi, la mostra “Colloqui: Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot, Nanda Vigo”, a cura di Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta.🔗 Leggi su Open.online Gibellina Capitale dell'arte contemporanea 2026, Giuli inaugura le mostre e i progetti specialiIl Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inaugurato a Gibellina le prime mostre e progetti del programma “Portami il futuro”, parte della celebrazione di Gibellina come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026Gibellina, riconosciuta come Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026, segna un importante momento di valorizzazione culturale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Gibellina - Capitale italiana arte contemporanea 2026, stamattina cerimonia inaugurale Argomenti discussi: Al via l’anno di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea; Gibellina apre l’anno da Capitale italiana dell’Arte Contemporanea. Il programma dell’inaugurazione; L’arte come rinascita dopo il terremoto. Ecco Gibellina, capitale italiana della Contemporanea 2026; Gibellina, Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali della Capitale dell’arte contemporanea 2026. Non solo Gibellina. Le mostre da vedere in Sicilia questo weekendNel weekend inaugurale come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, Gibellina si propone come nuovo epicentro culturale per tutta la Sicilia. Come previsto dal dossier intitolato Portami il ... arte.sky.it Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea: gli eventi da non perdereUn anno di mostre, residenze artistiche, festival, installazioni site?specific, percorsi partecipativi e approfondimenti culturali trasforma la cittadina siciliana in un laboratorio diffuso di creativ ... msn.com Sestarete TV - Canale 81. . Ha dato il via al ricco programma di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026 , "Colloqui: Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot, Nanda Vigo", mostra che mette in relazione le opere di cinque - facebook.com facebook : : @ #capitaleitalianaartecontemporanea2026 #Gibellina2026 #PikasusArteNews x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.