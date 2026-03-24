Dalla cybersecurity ai progetti per musei e oasi naturali il punto sui lavori del Pnrr | Siamo nei tempi

In commissione consiliare si fa il punto su alcuni importanti progetti che riguardano il Comune, con 1,5 milioni per la cybersecurity e 800mila euro per il nuovo parcheggio e dentro visitatori di Punte Alberete Dall'1,5 milioni di euro per la cybersecurity agli oltre 800.000 euro per il nuovo parcheggio e centro visitatori per Punta Alberete nell'area del Parco del Delta del Po. Come da richiesta dell'opposizione, la giunta comunale di Ravenna va in commissione per relazionare sullo stato di avanzamento dei cantieri finanziati con fondi Pnrr, Pnc e altro. Si è partiti ieri pomeriggio, con il prossimo appuntamento in calendario l'1 aprile, dagli assessori al Parco del Delta del Po Barbara Monti e a Verde pubblico e Transizione digitale Giancarlo Schiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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