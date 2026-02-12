Raddoppio della linea | fermi i lavori in stazione a Ponte San Pietro serve chiarezza sui ritardi

La linea ferroviaria tra Bergamo e Lecco si blocca di nuovo. I lavori in stazione a Ponte San Pietro sono stati temporaneamente sospesi, lasciando i pendolari senza alternative e con molti dubbi sui ritardi. Una pendolare denuncia i disagi causati dal prolungarsi dei lavori e chiede chiarezza alle autorità. La situazione si fa complicata, e i viaggiatori si chiedono quanto ancora dovranno aspettare.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una pendolare della tratta Bergamo-Lecco sui disagi causati dal prolungarsi del cantiere del raddoppio ferroviario verso Ponte San Pietro. "Sono una pendolare della tratta Bergamo-Lecco e desidero esprimere tutto il mio sconcerto per la situazione vergognosa che si è venuta a creare in merito al raddoppio della linea ferroviaria nella tratta Bergamo-Ponte San Pietro, con la speranza che gli enti preposti facciano chiarezza al più presto sui tempi della completa riapertura. La linea è interrotta dal febbraio 2024 e il ripristino della piena operatività era previsto per dicembre 2026 (e già questa tempistica sarebbe stata una follia: 3 anni per il raddoppio di una manciata di chilometri.

