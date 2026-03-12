Graffiti petardi e barbecue vietati | la giunta aggiorna il regolamento di polizia urbana

La Giunta comunale ha approvato un aggiornamento del Regolamento di polizia urbana di Ancona, che stabilisce le regole per l’uso di graffiti, petardi e barbecue negli spazi pubblici. Il nuovo testo mira a regolamentare comportamenti e a garantire la tutela del decoro e della sicurezza urbana, delineando le misure da adottare per mantenere la convivenza civile in città.

ANCONA - La Giunta comunale ha approvato la proposta di aggiornamento del Regolamento di polizia urbana, il testo che disciplina i comportamenti nello spazio pubblico e definisce le misure per la tutela del decoro, della sicurezza urbana e della convivenza civile. Il provvedimento modifica il regolamento approvato nel 2020 e sarà ora sottoposto all'esame del Consiglio comunale.