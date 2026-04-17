VIDEO | Un gioiello Art Déco mai aperto al pubblico | dentro Casa Savona tesoro nascosto della Palermo del ' 900

Oggi, per la prima volta, Casa Savona in via Genova apre le sue porte al pubblico. La casa, un esempio di architettura Art Déco degli anni ’900, non era mai stata visitata prima. L’apertura si inserisce in un progetto della soprintendenza dei Beni culturali e coincide con la quinta edizione di

Aperta oggi, per la prima volta, Casa Savona, in via Genova, grazie a un progetto della soprintendenza dei Beni culturali e in occasione della quinta edizione del "Genio di Palermo" organizzato dalle Vie dei Tesori. Acquistata nel 2023 per poco più di 600 mila euro dalla Regione Siciliana che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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