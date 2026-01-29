I figli dei fiori a casa Bruschi mostre art decò e poi La stella di Andra e Tati gli eventi

Oggi nell'Aretino si svolgono diverse iniziative. I figli dei fiori si incontrano a casa Bruschi, tra mostre e pezzi di art decò. In più, si può visitare la mostra “La stella di Andra e Tati”. Una giornata ricca di eventi per chi vuole immergersi nella cultura locale.

“Un genius loci dotato di acume e ironia”. Su Pier Francesco Greci e il segno che ha lasciato Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 28 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Nell’ambito di #INMOSTRA il palinsesto di incontri ideato per approfondire temi artistici e storici legati alle esposizioni organizzate dalla Fondazione Ivan Bruschi, alle ore 17 la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ospita la conferenza I figli dei fiori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il ciclo di conferenze #InMostra prosegue con un approfondimento dedicato alla musica tra Simbolismo e Déco, intitolato I figli dei fiori.

Per il ciclo di conferenze #InMostra: I figli dei fiori. La musica tra Simbolismo e Déco con Alberto Batisti, storico e critico musicaleAppuntamento alla Casa Museo Ivan Bruschi giovedì 29 gennaio. L’incontro si aprirà con un momento musicale introduttivo a cura del Maestro Roberto Pasquini ... msn.com

1 e 8 Febbraio - "Carnevale dei figli di Bocco" a Castiglion Fibocchi. www.facebook.com/share/1AV3eECq3A/ - facebook.com facebook