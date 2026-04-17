VIDEO | L' ultimo saluto alla prof del Vittorio sulle note di A mano a mano | Non la dimenticheremo mai

Una cerimonia si è svolta nella scuola Vittorio Emanuele II, con un video che mostra l'ultimo saluto a una docente scomparsa. Sul fronte dell’edificio è stato esposto uno striscione scritto a mano, con una frase che ricorda il suo sorriso sotto il vento. La scritta, corretta con una croce, recita: “Il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso”, lasciando un segno visibile tra gli studenti e il personale scolastico.

“Il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso”. È lo striscione scritto a mano, su un lenzuolo bianco appeso sulla facciata del Vittorio Emanuele II, con quel refuso, un "il" cancellato con una x, e corretto. Stavolta non è stata lei a farlo ma i suoi "fanciulli". Sopra, un’altra frase.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Enrica Bonaccorti, l’ultimo saluto sulle note de La Lontananza L’ultimo saluto a Danilo sulle note di Vasco RossiUn addio con alcune canzoni di Vasco Rossi a fare da colonna sonora per salutare Danilo Silvestri, vinto a soli 64 anni di età da complicazioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Garda dà l’addio a Vittorio Messori; Il Garda saluta Vittorio Messori: funerali celebrati questa mattina all’Abbazia di Maguzzano - Radio Bruno; Empoli, in centinaia per l’ultimo saluto all’imprenditore Giovanni Birindelli – Video; Vittorio Veneto. Addio Giacomo Caldart, storico avvocato e amministratore. Video. L'ultimo silenzioso saluto a Prigozhin: come se fosse già dimenticatoAddio in silenzio, senza onori di stato e con meno di 50 persone, per Yevgeni Prigozhin, l'uomo che fino a due mesi fa veniva considerato un eroe nazionale. Senza di lui, il gruppo Wagner non ... it.euronews.com L'ultimo saluto di studenti e docenti del Vittorio Emanuele II di Palermo a Giovanna Somma: l'insegnante è morta in aula durante le lezioni. facebook Vittorio Corsini, “Lo sguardo di Peccioli”, 2017 . x.com