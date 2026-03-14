Enrica Bonaccorti l’ultimo saluto sulle note de La Lontananza

Oggi si è tenuto l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, con la cerimonia che si è svolta alla presenza di amici e familiari. La bara è stata accompagnata dalle note de La Lontananza, brano scritto da Bonaccorti e Modugno. La salma è stata portata via al termine della cerimonia, in un clima di rispetto e commozione.

Oggi l'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti. La bara è arrivata sulle note de La Lontananza, scritta da lei e Modugno. Non ha voluto fiori ma piante di limoni Sulle note deLa Lontananzaè entrata la bara diEnrica Bonaccortipresso la Chiesa degli Artisti a Roma. La conduttrice si è spenta all’età di 76 anni il 12 marzo a causa di un tumore al pancreasche le era stato diagnosticato a luglio. In tanti i presenti, non solo amici e parenti, ma soprattutto colleghi e gente comune, la stessa che per anni l’ha seguita e amata. Ma soprattutto coloro che in questo ultimo periodo ha seguito le sue interviste e i suoi aggiornamenti sulla malattia, pregando per lei e sperando fino all’ultimo che, almeno stavolta, l’esito fosse diverso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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