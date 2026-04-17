VIDEO | La Vardera lancia la sua Controcorrente | Saremo una delle sorprese di queste elezioni Dalla Regione solo politica di silenzi

La campagna elettorale di Ismaele La Vardera e della sua lista Controcorrente è iniziata con dichiarazioni decise. La Vardera afferma che saranno una delle sorprese di queste elezioni e critica la regione per la mancanza di iniziative politiche. La sua strategia punta a distinguersi come un elemento di rottura nel quadro politico locale. La campagna si presenta come un tentativo di coinvolgimento diretto e di proposta alternativa.

Parte con toni netti la campagna elettorale di Ismaele La Vardera e della sua Controcorrente, che punta a inserirsi come elemento di rottura nel panorama politico. “Siamo una forza, la campagna elettorale non è già scritta, saremo una delle sorprese di questa campagna elettorale”, afferma il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Ciclone Harry, La Vardera (Controcorrente) lancia un crowdfunding :"Rialziamoci da soli""Lo Stato ci ha derubricati a semplice mareggiata, ma per rialzare la Sicilia serve solidarietà di tutti gli italiani”, afferma il deputato regionale... Impugnazione legge ristori, La Vardera attacca Meloni: “Mi ha scritto di vergognarmi per come faccio politica” - VIDEOIl motivo è legato a un video pubblicato dallo stesso La Vardera nel quale asseriva che l'esecutivo avrebbe impugnato la legge della Regione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: VIDEO | La Vardera lancia la sua Controcorrente: Saremo una delle sorprese di queste elezioni. Dalla Regione solo politica di silenzi. La Vardera contro Meloni per il messaggio nella notte sul modo vergognoso di fare politica, attacco socialIl deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera denuncia di avere ricevuto un duro messaggio notturno da parte della premier Giorgia Meloni ... virgilio.it La Vardera all’assalto della Regione Siciliana: nomi e simbolo della sua candidaturaUn mese e mezzo fa l’annuncio di candidatura di La Vardera alla Regione Siciliana: oggi, arrivano il simbolo e i primi nomi della squadra. meridionews.it