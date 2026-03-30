Impugnazione legge ristori La Vardera attacca Meloni | Mi ha scritto di vergognarmi per come faccio politica - VIDEO

Un video pubblicato da un commentatore ha suscitato una polemica tra quest'ultimo e un esponente del governo. Nel filmato, il commentatore afferma che l'esecutivo ha gestito i ristori in modo discutibile. Successivamente, l'esponente del governo ha scritto al commentatore, chiedendogli di vergognarsi per il modo in cui svolge attività politica. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social e nei media online.

Il motivo è legato a un video pubblicato dallo stesso La Vardera nel quale asseriva che l'esecutivo avrebbe impugnato la legge della Regione siciliana sui ristori da 41 milioni di euro come "ritorsione" per il NO dell'isola al referendum sulla giustizia L'impugnazione della legge sui ristori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Impugnazione legge ristori, La Vardera attacca Meloni: “Mi ha scritto di vergognarmi per come faccio politica” - VIDEO Articoli correlati La Vardera contro Giorgia Meloni: "Mi ha scritto arrabbiata che il mio è un modo vergognoso di fare politica"“La donna più potente d'Italia, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri stanotte a mezzanotte mi ha mandato un messaggio su whatsapp... La Vardera: "Giorgia Meloni mi scrive su WhatsApp a mezzanotte. Sostiene che dovrei vergognarmi"Il deputato regionale attacca il governo: "Forse una ritorsione per il 'no' al referendum da parte dei siciliani" e tira in ballo i fondi per la...