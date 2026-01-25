Ciclone Harry La Vardera Controcorrente lancia un crowdfunding | Rialziamoci da soli

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha avviato una campagna di crowdfunding su GoFundMe intitolata

"Lo Stato ci ha derubricati a semplice mareggiata, ma per rialzare la Sicilia serve solidarietà di tutti gli italiani”, afferma il deputato regionale leader del movimento Controcorrente Il deputato regionale Ismaele La Vardera, avvia campagna GoFundMe per aiutare i comuni colpiti dal Ciclone Harry. “È una situazione assurda - dice La Vardera - il presidente della Regione dopo una prima conta ha detto che i danni ammontano a 740 milioni. Il governo centrale non ha ancora alzato un dito e la Sicilia è ferma. Non è una cosa accettabile, per questa ragione ho deciso di far partire una campagna di solidarietà su GoFundMe.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Vardera si sfila dal campo progressista: “Controcorrente non è in vendita”Ismaele La Vardera ha annunciato la sua uscita dal campo progressista, confermando che il movimento Controcorrente non è in vendita.

Ricostruiamo insieme, Assif lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere i comuni colpiti dal ciclone HarryAssif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry.

