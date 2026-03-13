Inaugurata la nuova sede di Cisal Catania

Nella mattinata di ieri a Catania, in Corso Martiri della Libertà, si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede dell’Unione Territoriale CISAL. La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte di padre Alfio Carbonaro, sacerdote della Diocesi di Catania e direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro. La sede è stata aperta ufficialmente al pubblico.

Uno spazio che rafforza la rete di rappresentanza e di servizi a disposizione di lavoratori, imprese e cittadini del territorio etneo In rappresentanza dell' Amministrazione Comunale ha partecipato il Vice Sindaco ed Assessore con deleghe all' Ambiente e all' Ecologia Massimo Pesce. L'apertura di questa sede rappresenta un ulteriore investimento della Confederazione sul territorio: un luogo di incontro, ascolto e supporto concreto per chi vive e lavora nella provincia di Catania"

