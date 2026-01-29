Pontecagnano inaugurata la nuova sede della Polizia Municipale

Ieri pomeriggio a Pontecagnano è stata inaugurata la nuova sede della Polizia Municipale. La cerimonia si è tenuta nel Palazzo del Podestà, uno stabile storico in piazza Sabbato, dove ora si svolgeranno tutte le attività del comando. La Polizia Municipale si trasferisce in una sede più centrale e più spaziosa, pronta a migliorare i servizi ai cittadini.

Si è svolta ieri pomeriggio l'inaugurazione della nuova sede del Comando di Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano, trasferitosi ufficialmente nello storico Palazzo del Podestà in piazza Sabbato. Il taglio del nastro ha sancito il passaggio dei caschi bianchi dalla periferica via Roma al cuore del centro cittadino, un'operazione resa necessaria, secondo l'amministrazione, per risolvere criticità logistiche e migliorare l'accessibilità. La cerimonia di apertura si è conclusa con un momento di commozione: durante la messa per il patrono San Sebastiano, è stato distribuito il calendario del Corpo dedicato alla memoria dell'agente Antonino Masilotti, scomparso lo scorso settembre.

