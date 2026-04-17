Mercoledì, il governo di Victoria ha annunciato un nuovo assetto, con la presentazione di un piano volto a rinnovare la leadership dopo dodici anni di amministrazione. La responsabile del governo ha illustrato le strategie per cambiare l’immagine dell’esecutivo e rafforzare le politiche di lungo periodo. La comunicazione si rivolge a un pubblico che si attende un approccio diverso rispetto al passato.

Jacinta Allan ha presentato mercoledì un nuovo volto del governo laborista di Victoria, cercando di proiettare un’immagine di rinnovamento dopo dodici anni di gestione al potere. La premier ha tentato di scuotere l’elettorato con un messaggio focalizzato sulla coesione e sulla freschezza della squadra, proprio mentre le dimissioni di figure storiche lasciano un vuoto di esperienza senza precedenti all’interno del gabinetto. Durante i suoi primi quattro minuti di intervento davanti ai giornalisti, la leader ha puntato tutto sulla ripetizione ossessiva di determinati concetti: la parola nuova è stata pronunciata ben 17 volte. Allan ha parlato di nuovi portafogli, di nuove soluzioni e di settori inediti che avrebbero spinto l’amministrazione verso il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Victoria, il piano di Jacinta Allan: un governo nuovo per restare

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