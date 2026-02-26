Concessioni balneari nuovo bando tipo a fine marzo | il piano del Governo

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato durante il question time alla Camera la definizione di un “bando tipo” per le concessioni balneari. Si tratta di uno strumento che dovrebbe fornire alle amministrazioni locali linee guida omogenee per gestire le gare pubbliche imposte dalla direttiva europea Bolkestein. Il provvedimento, inserito nel decreto-legge Infrastrutture, sarà adottato entro la fine di marzo. Un annuncio che arriva in un clima di preoccupazione tra gli operatori del comparto, chiamati a confrontarsi con una scadenza rinviata molte volte e ormai inevitabile. Entro il 30 settembre 2027, infatti, si dovrà procedere al rinnovo delle concessioni, mettendo fine a decenni di gestioni familiari spesso tramandate di padre in figlio senza alcuna procedura concorsuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Salvini: "Un bando 'tipo' per concessioni balneari pronto a fine marzo""In vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari chiesti dalla Ue, per evitare che i grandi mangino i piccoli, abbiamo lavorato a un bando...

Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini...

Concessioni balneari, Salvini: In arrivo bando-tipo entro fine marzoLa bozza introduce suddivisione in lotti, accesso garantito alle microimprese e un meccanismo di indennizzo per gli investimenti non ammortizzati. Salvini rivendica che le nuove regole non limitano la ... tg24.sky.it

Concessioni balneari, il governo annuncia il nuovo bando tipoIl governo presenta un bando tipo per le concessioni balneari, con suddivisione in lotti e indennizzi. L’obiettivo è favorire la partecipazione delle microimprese e assicurare continuità e regole cert ... italiaatavola.net

Salvini non è ancora andato in spiaggia ma già sembra aver avuto un colpo di sole. Il ministro oggi infatti ha rivolto un attacco penoso contro l’Europa sulle sacrosante gare per le concessioni balneari, tenute in ostaggio per decenni da una classe dirigente irre x.com