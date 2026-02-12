Il nuovo piano del governo per il Ponte sullo Stretto quando iniziano i lavori | la tabella di marcia

Il governo Meloni ha pubblicato una nuova tabella di marcia per i lavori sul Ponte di Messina. Secondo il documento, i lavori dovrebbero partire presto, anche se ancora non c’è una data ufficiale di inizio. La tabella indica le tappe principali e le scadenze da rispettare per portare avanti il progetto. La conferma definitiva sulla data di avvio arriverà nelle prossime settimane, ma l’obiettivo è partire il prima possibile.

Da un documento del governo Meloni spunta la nuova tabella di marcia per il Ponte sullo Stretto di Messina. Via libera alla delibera del Cipess entro il 31 maggio, nuovo atto aggiuntivo da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 luglio. Per chiudere le pratiche in estate e iniziare i lavori prima della fine dell'anno.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto Ponte sullo Stretto, nuova tabella di marcia: delibera e atto aggiuntivo entro l’estate Nella relazione illustrativa al decreto Infrastrutture vengono fissate le scadenze per il ponte sullo Stretto. Messina in marcia, la città si unisce contro il Ponte sullo Stretto Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto Argomenti discussi: Nuovo Piano regionale Politiche sociali: al via gli incontri sui territori; Urbanistica: al via il percorso partecipativo per il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG); Partiti i lavori per il nuovo Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi - Autonome Provinz Bozen; Rivoli si confronta con i cittadini sul nuovo piano urbano del traffico (fonte La Stampa). Il nuovo piano del governo per il Ponte sullo Stretto, quando iniziano i lavori: la tabella di marciaDa un documento del governo Meloni spunta la nuova tabella di marcia per il Ponte sullo Stretto di Messina. Via libera alla delibera del Cipess entro il 31 maggio, nuovo atto aggiuntivo da inviare ... fanpage.it Intesa Sanpaolo, che cosa prevede il nuovo piano industrialeCrescita e redditività sono le due stelle polari del nuovo piano industriale triennale di Intesa Sanpaolo: 50 miliardi di euro in distribuzione ai soci nel periodo 2025-2029, utile a 11,5 miliardi nel ... startmag.it Notte di paura in via dei Ciliegi a Ponte Nuovo, tre persone intossicate. L’incendio scaturito dal malfunzionamento dalla batteria di una bici elettrica. - facebook.com facebook

