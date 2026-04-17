Victoria Beckham rompe il silenzio sulla lite con Brooklyn A domanda diretta ha risposto così Il video di Amicait

Victoria Beckham ha parlato pubblicamente per la prima volta riguardo alla discussione avvenuta con suo figlio Brooklyn all’inizio dell’anno. La cantante e stilista è stata interrogata su un’intervista e ha fornito una risposta diretta sulla lite familiare. Il video dell’intervista è stato pubblicato dal sito Amica.it. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce i dettagli di un episodio che ha coinvolto la famiglia Beckham.

Victoria Beckham rompe finalmente il silenzio sull’allontanamento dal figlio Brooklyn, culminato a inizio anno con uno sfogo pubblico del primogenito sui genitori. Victoria Beckham rompe il silenzio sulla faida con Brooklyn. In un’intervista al Wall Street Journal, Victoria non ha nominato direttamente Brooklyn, ma alla domanda specifica del giornalista ha detto che « amiamo moltissimo i nostri figli, abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili ». L’ex Posh Spice, a 51 stilista di successo, ha sottolineato che « siamo sotto i riflettori da più di 30 anni, e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è stato proteggere i nostri figli e amarli.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Victoria Beckham rompe il silenzio sulla lite con Brooklyn. A domanda diretta ha risposto così. Il video di Amica.it

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