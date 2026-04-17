Durante un'intervista al Wall Street Journal Magazine, la stilista ha parlato della relazione con il figlio, affermando che lei e il marito si sono sempre impegnati per essere i migliori genitori possibili. La donna ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, senza entrare in dettagli specifici, e ha dichiarato di aver sempre cercato di fare del proprio meglio nel ruolo di madre.

La prima dichiarazione di Victoria sulla faida è arrivata a quattro mesi dal famoso sfogo social in cui Brooklyn aveva duramente attaccato i genitori accusandoli fra l'altro di aver sempre considerato prioritario mantenere un’immagine familiare impeccabile, anche a costo di distorcere la realtà. Brooklyn aveva raccontato di aver dovuto a lungo adattarsi a questa narrazione, diventandone parte integrante. Fino a quando il peso di sostenere un’immagine che non sentiva autentica era diventato ingestibile. Sarebbe nata anche da questo la decisione di allontanarsi dalla madre e dal padre, colpevoli inoltre di aver «provato senza sosta a rovinare la mia relazione con Nicola Peltz, fin da prima del matrimonio».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham rompe il silenzio sulla faida con il figlio Brooklyn: «Io e David abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili»

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