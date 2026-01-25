Victoria Beckham si sente tradita dalle dichiarazioni di Brooklyn lo ha sempre protetto da storie oscure sul suo conto ma l’attacco social del figlio la fa volare in classifica

Victoria Beckham avrebbe espresso sentimenti di tradimento in seguito alle dichiarazioni di Brooklyn, suo figlio, che hanno attirato l’attenzione sui social. La stilista, che ha sempre cercato di proteggere il figlio da eventuali controversie, si trova ora al centro di discussioni online, portandola ai vertici delle tendenze. Questa situazione sottolinea le tensioni familiari e le dinamiche pubbliche che coinvolgono la famiglia Beckham.

Victoria Beckham si sentirebbe “tradita” dalle recenti dichiarazioni del figlio Brooklyn, soprattutto dopo anni trascorsi a proteggerlo da “storie oscure”. È l’ultimo aggiornamento sulla faida familiare del momento, quella che riguarda i Beckham, appunto. Il primogenito di Posh Spice e dell’ex calciatore del Manchester United nei giorni passati ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha fatto sapere di non volersi riconciliare con la propria famiglia, definendo i genitori “manipolatori” e più preoccupati di tutelare la propria immagine pubblica, perché “il marchio Beckham viene prima di tutto”. Non solo: secondo il racconto del giovane rampollo, Victoria e David avrebbero cercato intenzionalmente di rovinare il suo rapporto con la moglie Nicola Peltz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Not Such an Innocent Girl". Questo è il titolo di una canzone che Victoria Beckham ha pubblicato e inciso nel 2001 e che, venticinque anni dopo, sembra ben diversa dopo la faida famigliare scatenata da Brooklyn Beckham, suo figlio maggiore, che afferma di - facebook.com facebook

Beckham, il successo anche durante la faida familiare: una canzone di Victoria del 2001 in cima alle hit del 2026 x.com