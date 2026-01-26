Fat Tony, il DJ delle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, ha chiarito che la danza tra il giovane e sua madre Victoria non è stata eccessiva né provocatoria. L’evento, nato da un’improvvisazione sul palco, non ha coinvolto mosse inappropriato o da Spice Girl. La spiegazione mira a dissipare eventuali fraintendimenti, sottolineando il carattere semplice e spontaneo del momento.

Il filmato della controversa danza sarebbe nelle mani dei due sposi, che con tutta probabilità non ce lo mostreranno mai. Ma ora a raccontarcelo - a quasi quattro anni dal matrimonio di Brooklyn e Nicola - ci ha pensato Fat Tony, il dj delle nozze. Intervenendo a This Morning su Itv, Fat Tony ha dichiarato che in quel «ballo inappropriato», in realtà, non c'è stato nulla di sessualmente esplicito o provocatorio: «Brooklyn si è sentito umiliato, la neo-sposa è corsa via piangendo. Ma Victoria non ha fatto niente di eccessivo. Niente slut-dropping (un mix tra twerking e strusciamento), niente tute in lattice, niente mosse da Spice Girl». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham e il ballo «inappropriato» con sua madre, parla il dj del matrimonio: «Victoria non ha fatto niente di eccessivo, niente mosse da Spice Girl»

Approfondimenti su brooklyn beckham

Fat Tony, il dj delle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, ha chiarito che la danza tra Brooklyn e sua madre Victoria è stata semplicemente un'interpretazione spontanea.

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, rimane oggetto di discussione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su brooklyn beckham

Argomenti discussi: Il ballo inappropriato con la madre Victoria e tutte le accuse di Brooklyn Beckham contro i genitori; Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro David e Victoria: Pensano solo all’immagine, non mi riconcilio; Brooklyn Beckham spiega perché ha chiuso con i genitori David e Victoria e cosa è successo al suo matrimonio; Brooklyn Beckham, che ha litigato coi genitori anche per l'abito da sposa della moglie, Nicola Peltz.

La cena segreta tra Brooklyn Beckham e il principe Harry ha avuto un ruolo nella rottura con la famiglia?Lo scorso maggio, Brooklyn e Nicola Peltz sono stati invitati a Montecito da Harry e Meghan Markle, e c'è già chi parla di una Beckxit ... vanityfair.it

Brooklyn Beckham rompe gli argini: perché il suo sfogo è il colpo più duro ai BeckhamLa dichiarazione di sei pagine di Brooklyn Beckham segna il punto di non ritorno nella frattura con la famiglia: mesi di tensioni, silenzi e accuse sotterranee ... panorama.it

Chi non sa cosa è successo nella famiglia Beckham deve aver passato la settimana in Kamchatka, sotto la nevicata del secolo: il primogenito Brooklyn ha sparato a zero (contact) sui genitori David e Victoria, non li vuole più sentir nominare. E per dimostrare c - facebook.com facebook

Brand di famiglia, privacy e mamme imbarazzanti: lezioni dalla ribellione di Brooklyn Beckham x.com