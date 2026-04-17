Vicopisano | verso il patto di amicizia con i castelli di San Marino e Montegiardino

Lunedì 13 aprile, il municipio di Vicopisano ha ricevuto le delegazioni delle Giunte di Castello di San Marino e di Montegiardino durante una visita ufficiale. Le delegazioni sono state accolte dall'amministrazione comunale, in un incontro che ha visto scambi di saluti e discussioni sui rapporti tra i territori. La visita si inserisce in un percorso di avvicinamento tra le amministrazioni locali, con l’obiettivo di sottoscrivere un patto di amicizia.

Vicopisano (PI), 17 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile l'amministrazione comunale di Vicopisano ha accolto le delegazioni della Giunta di Castello della Città di San Marino e della Giunta di Castello di Montegiardino, in visita ufficiale nel territorio. Si è trattato del secondo incontro di un percorso condiviso, avviato con una prima visita a San Marino, che ha come obiettivo la firma di un patto di amicizia tra i due Castelli della Repubblica e il Comune di Vicopisano. Una giornata istituzionale importante, che ha contribuito ulteriormente a rafforzare il dialogo, lo scambio e la conoscenza reciproca, facendo emergere nuovi e significativi punti di contatto tra i nostri territori: ideali e valori comuni, buone pratiche, iniziative culturali e progettualità concrete orientate al benessere delle comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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