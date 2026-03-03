Il Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro coinvolge le scuole e gli studenti. La firma del patto segna l'inizio di un progetto che mira a rafforzare i legami tra le due aree. La collaborazione si concentra sulle attività scolastiche e sui programmi di scambio tra gli istituti. L'accordo è stato annunciato ufficialmente e prevede iniziative condivise nel settore educativo.

Il Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro si apre alle scuole e coinvolge direttamente gli studenti. Dal 14 al 17 aprile alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Bucine saranno in Calabria per una gita scolastica che toccherà Polistena e Cinquefrondi, con soggiorno alla cooperativa sociale "La Valle del Marro", realtà attiva sui beni confiscati alla ’ndrangheta. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dopo la firma del Patto di Amicizia tra i Comuni del Valdarno Aretino e Fiorentino e quelli calabresi di Polistena e Cinquefrondi, con l’obiettivo di promuovere conoscenza reciproca e scambi tra giovani dei diversi territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patto di amicizia con Gioia Tauro

A Gioia Tauro fortuna sfavillante: un giocatore becca 20mila euro con un “8” Extra al 10eLotto nel weekend.A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato giocatore ha portato a casa 20mila euro grazie a una schedina del 10eLotto che ha...

Maltempo, porto di Gioia Tauro fermo per il forte ventoLe autorità hanno deciso di interrompere le operazioni di movimentazione per motivi di sicurezza, 17 unità restano in rada in attesa di miglioramento...

Sogno di una notte di mezza estate – William Shakespeare | Audiolibro Completo in Italiano

Una selezione di notizie su Patto di

Temi più discussi: Ortona e L'Aquila stringono un patto di amicizia nel segno del Perdono e della testimonianza; Patto di amicizia con Gioia Tauro; Il Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro si apre anche alle scuole. Martedì 3 marzo a Bucine don Pino Demasi; Il Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro si apre alle scuole.

Patto di amicizia con Gioia TauroIl Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro si apre alle scuole e coinvolge direttamente gli studenti. Dal 14 al 17 aprile alcune classi dell’ Istituto Comprensivo di Bucine saranno ... lanazione.it

Il Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro si apre anche alle scuole. Martedì 3 marzo a Bucine don Pino DemasiArriva anche nelle scuole il Patto di amicizia siglato dai comuni del Valdarno con i comuni di Polistena e Cinquefrondi, nella Piana di Gioia Tauro. Dal 14 al 17 aprile alcune classi di studenti dell’ ... valdarnopost.it

Il 2 marzo del 1970 ci fu lo sgombero del rione terra a causa del bradisismo, ogni anno si ricorda quella data ed oggi in particolar modo Si guarda al futuro con la firma del patto di valorizzazione - facebook.com facebook

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1226/2026: il patto di non concorrenza post contrattuale, nel rapporto di agenzia commerciale, è pienamente valido anche in assenza della previsione di un corrispettivo specifico e separato ln.run/ordinanza-cort… x.com