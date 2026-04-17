A Vicenza, nel reparto di neonatologia dell’ospedale San Bortolo, si è aperto un procedimento legale a seguito della morte di Shira, una neonata di appena 19 giorni. La famiglia ha presentato una denuncia, mentre il reparto è stato coinvolto in indagini ufficiali. La tragica scomparsa ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sanitarie locali.

Il silenzio si è abbattuto sui reparti dell’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo il decesso di Shira, una neonata che ha interrotto il suo cammino vitale dopo soli 19 giorni di vita. La piccola, nata lo scorso 22 marzo, era stata ricoverata fin dai primi istanti per complicazioni che avevano richiesto l’assistenza costante in incubatrice. Il tragico evento si è consumato venerdì 10 aprile, scuotendo profondamente la comunità del vicentino e tutto il territorio veneto. L’iter giudiziario e le risposte dell’amministrazione sanitaria. A seguito della scomparsa della piccola, avvenuta nella giornata di venerdì, i genitori — residenti nel vicentino — hanno scelto la via legale per ottenere giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, tragedia al San Bortolo: denuncia per la neonata Shira

MUORE IN OSPEDALE NEONATA DI 19 GIORNI, APERTA L'INCHIESTA | 16/04/2026

Notizie correlate

Neonata morta al San Pio, eseguita l’autopsia: 90 giorni per la relazione dei consulentiTempo di lettura: 2 minutiÈ stata eseguita nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo, l’autopsia sulla salma della neonata di due mesi deceduta nei...

Tragedia alla Balduina: muore la neonata di 3 mesi dopo l’arrestoUna neonata di soli 3 mesi ha perso la vita alle ore 6 di martedì 14 aprile presso il Policlinico Agostino Gemelli.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Vicenza, neonata di 19 giorni muore in ospedale. Aperta un'inchiesta; MUORE NEONATA AL SAN BORTOLO: PROCURA INDAGA; Neonata muore dopo 19 giorni all’ospedale San Bortolo di Vicenza, la Procura avvia accertamenti; Neonata muore a 19 giorni al San Bortolo: aperta un inchiesta.

Vicenza, incendio all'ospedale San Bortolo. Fumo nei reparti: spostati 91 pazienti, sospesi interventi e visiteOperazioni saltate, reparti evacuati, visite rimandate e una lunga fila di persone davanti all'ingresso bloccato. Momenti di grande caos si sono vissuti martedì mattina all’ospedale San Bortolo di ... corrieredelveneto.corriere.it

La sfida delle cannule al San Bortolo di Vicenza. Il Dg Pavesi: Da cartelle cliniche nessun riscontro di procedure scorretteLa Ulss al nostro giornale: le indagini sono state approfondite ed hanno rilevato che le procedure effettuate dai professionisti sotto accusa e citati nelle chat che hanno fatto scattare l’allarme ... quotidianosanita.it

Mercoledì 29 aprile alle ore 21 presso il Teatro della Parrocchia di San Bortolo in Rovigo evento con protagonista il giornalista e scrittore #CarloVerdelli in dialogo con #ClaudioSabelliFioretti - facebook.com facebook