Tempo di lettura: 2 minuti È stata eseguita nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo, l’autopsia sulla salma della neonata di due mesi deceduta nei giorni scorsi a Benevento. L’esame autoptico, disposto dalla Procura della Repubblica rappresenta un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso. Sempre nella giornata di ieri si è svolto anche il conferimento dell’incarico ai consulenti tecnici nominati dalla Procura: il medico legale Emilio D’Oro, la pediatra Beatrice Lopardo e l’anatomopatologo Noè De Stefano. Presenti alle operazioni anche i consulenti tecnici di parte. Per gli indagati i medici Carlo De Rosa ed Emanuele Capasso, mentre per la piccola, su incarico dell’avvocato Antonio Leone, sono stati nominati il dottore Vincenzo Tipo e il medico legale Giovanni Liviero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Neonata morta al San Pio, eseguita l’autopsia: 90 giorni per la relazione dei consulenti

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