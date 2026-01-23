Palermo operaio cade da impalcatura e muore

Un incidente tragico si è verificato a Palermo, dove Alessio La Targia, 40 anni, è deceduto dopo essere caduto da un'impalcatura all’interno di un capannone in via Giafar, nel quartiere Brancaccio. L’incidente è ancora oggetto di indagine per chiarire le cause e eventuali responsabilità. La notizia sottolinea l'importanza delle norme di sicurezza sul lavoro e della prevenzione in ambienti di cantiere.

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un'impalcatura all'interno di un capannone di una ditta in via Giafar, nel quartiere Brancaccio di Palermo. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e i tecnici della Spresal dell'Asp di Palermo con competenze specifiche in tema di sicurezza sul lavoro. Indagini sono in corso per accertare se l'uomo indossasse i dispositivi di sicurezza individuale e se fosse un dipendente della ditta.

