Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci dell'alba di oggi, 17 aprile 2026, alle 07:25, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione ha incluso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o interventi in corso sulla rete stradale e ferroviaria, con particolare attenzione alle condizioni del traffico e alle operazioni di gestione delle emergenze.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria regionale partiamo dal tratto Urbano della A24 incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro e ci sposiamo sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra Casilina e Appia in esterna si rallenta all'altezza dell'uscita Casal del Marmo poi dal Aurelia Pescaccio e altri rallentamenti dalla Prenestina la Tiburtina sulle consolari in entrata a Roma rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 1 Firenze Roma dove... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com