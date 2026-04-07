Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 7 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sulla circolazione stradale, segnalando eventuali criticità o variazioni nelle condizioni del traffico. Questa comunicazione si inserisce nelle attività quotidiane di monitoraggio e gestione delle condizioni delle strade della regione, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 1 Firenze Roma dove permane chiude a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra Attigliano Orte verso Roma procedendo nella stessa direzione coda all'altezza di Guidonia Montecelio in questo caso per un veicolo in fiamme e restiamo sulla uno ma ci spostiamo a da sulla direttrice Roma Napoli Dov'è il traffico Particolarmente intenso con la coda tratti tra San Vittore e Valmontone il tutto in direzione della capitale andiamo sulla diramazione Roma Sud a cui per traffico intenso troviamo filet Torrenova il raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità un servizio della regione Lazio un dito All'attenzione perché in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook