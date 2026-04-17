Viabilità modificata per La mezza e La dieci di Torino | percorso strade chiuse e mezzi Gtt deviati

Domenica 19 aprile si svolgono a Torino due eventi podistici, “La Mezza” e “La Dieci”, che coinvolgono diverse strade della città. Per consentire il regolare svolgimento delle competizioni, alcune vie saranno chiuse al traffico e i mezzi pubblici gestiti da GTT seguiranno percorsi deviati. La manifestazione interessa percorsi di diversa lunghezza e coinvolge un numero significativo di partecipanti e spettatori.