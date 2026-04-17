Viabilità modificata per La mezza e La dieci di Torino | percorso strade chiuse e mezzi Gtt deviati
Domenica 19 aprile si svolgono a Torino due eventi podistici, “La Mezza” e “La Dieci”, che coinvolgono diverse strade della città. Per consentire il regolare svolgimento delle competizioni, alcune vie saranno chiuse al traffico e i mezzi pubblici gestiti da GTT seguiranno percorsi deviati. La manifestazione interessa percorsi di diversa lunghezza e coinvolge un numero significativo di partecipanti e spettatori.
Domenica 19 aprile si corre ‘La Mezza di Torino’, gara podistica competitiva sulla distanza di 21,097 km, insieme alla quale si svolge anche la gara sulla distanza di 10 km denominata ‘La Dieci di Torino’. La Mezza effettuerà due giri del percorso (con alcune limitate variazioni), mentre la Dieci.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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