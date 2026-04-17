Viabilità da lunedì 20 aprile | tutte le modifiche previste

Da lunedì 20 aprile entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità cittadina, tra cui divieti di sosta e senso unico alternato in via Pietri. La circolazione sarà regolata da semafori o movieri in caso di traffico intenso e resterà in vigore fino a martedì 21 aprile, tra le 8:30 e le 18:30. La zona interessata va dall’intersezione con viale Santa Margherita fino a quella con via Porta San Biagio.

Modifiche a sosta e circolazione da lunedì 20 aprile con divieto di sosta e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso fino a martedì 21 in orario 8:30 – 18:30 in via Pietri dall’intersezione con viale Santa Margherita a quella con via Porta San Biagio.Fino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Da lunedì 23 febbraio lavori a Ponte Risorgimento. Tutte le modifiche alla viabilità Stop ai tram a Roma da lunedì 13 aprile: le modifiche alle linee 2, 3 e 19 e i bus sostitutiviDisagi ai tram 2, 3 e 19 per 5 settimane a Roma: i bus su rotaie di Atac si fermano per permettere i lavori urgenti Acea Ato2 e la viabilità subisce... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Modifica della viabilità lunedi 20 aprile per inaugurazione caserma Guardia di Finanza; Via Palestro e via Curtatone, modifiche temporanee alla viabilità per i lavori di asfaltatura; Modifica temporanea della viabilità in via Pullino; Attività di trasloco presso l'immobile di via Sant’Orsola 23: modificata la viabilità. 17.04.2026 (859)SCIACCA - Viabilità, interlocuzione Comune di Sciacca e Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la sp54 Sciacca - Monte Kronio L’Amministrazione comunale di Sciacca con il sindaco Fabio Termine e il Libero Consorzio Comunale di facebook