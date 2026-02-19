Da lunedì 23 febbraio lavori a Ponte Risorgimento Tutte le modifiche alla viabilità
Il Comune ha annunciato che da lunedì 23 febbraio iniziano i lavori di manutenzione a Ponte Risorgimento, causati dall’usura accumulata negli ultimi anni. L’intervento si concentrerà sulla riparazione del lato sinistro del ponte per migliorare la sicurezza e la viabilità. Dopo aver smantellato il cantiere a dicembre 2024, ora si interviene di nuovo per consolidare la struttura. Durante i lavori, alcune strade circostanti subiranno modifiche temporanee alla circolazione. La riapertura del ponte è prevista entro la fine di marzo.
La prima parte di restyling è stata conclusa prima del Giubileo. Adesso prende il via la seconda e ultima I lavori di manutenzione straordinaria di Ponte Risorgimento ripartono lunedì 23 febbraio. Dopo lo smontaggio del cantiere avvenuto a dicembre 2024, necessario per garantire la piena transitabilità del ponte durante l’Anno Giubilare, l’intervento riguarda ora la sistemazione del lato sinistro, secondo il senso di marcia. Nel corso dell’ultimo anno, i lavori non si sono mai fermati e sono proseguiti all’interno della struttura del ponte, con interventi sulle parti strutturali che non hanno interferito con la circolazione.🔗 Leggi su Romatoday.it
