Via libera alla legge regionale sull' agricoltura 12 milioni di euro nel triennio per imprese

La Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge dedicata al sostegno delle imprese agricole, zootecniche, della pesca e dell’acquacoltura. Per il triennio 2026-2028 sono stati stanziati più di 12 milioni di euro, con le prime risorse già disponibili a partire da quest’anno. La legge prevede interventi di finanziamento e supporto alle attività del settore.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la nuova legge per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette in campo oltre 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con le prime risorse già attive da quest’anno. La norma, approvata nelle scorse ore in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Agricoltura, via libera alla legge regionale per il sostegno ai comparti produttivi: "Risorse concrete per le imprese"La Regione Emilia-Romagna approva la nuova legge regionale per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette... Approvata la legge regionale sull'agricoltura sociale e stanziati 5,2 milioni di euro per il compartoIl vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta il via libera ai provvedimenti da parte... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Via libera del Senato al decreto bollette: è legge. Dai bonus al telemarketing, tutte le novità; Decreto Bollette è legge, via libera del Senato: bonus da 115 euro e stop al telemarketing. Ma i consumatori attaccano: Misure già superate; Comparto unico, via libera del Consiglio regionale alla legge correttiva. Riforma rafforzata, ora avanti con l’attuazione; Decreto PNRR 2026: via libera definitivo del Senato alla conversione in legge. Decreto PNRR, ok definitivo alla conversione in legge: via libera del SenatoIl Senato approva in via definitiva la legge di conversione del Decreto PNRR: novità su semplificazioni, coesione e capacità amministrativa. diritto.it Paletti del Quirinale sul dl sicurezza, slitta il voto: via libera a rischioCorsa contro il tempo fino alla scadenza del 25 aprile per la conversione in legge. Manca l’ok sia della Camera che del Senato ... repubblica.it Dopo il via libera alla fiducia chiesta dal governo con 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astenuti il provvedimento, già licenziato lo scorso 9 aprile dalla Camera e da convertire entro il 21 di questo mese, diventa così legge. Ecco tutte le novitàhttps://shorturl. facebook Bilancio, via libera della giunta: 85 milioni per strade, verde e Garisenda x.com