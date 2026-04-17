Via libera alla legge regionale sull' agricoltura 12 milioni di euro nel triennio per imprese

Da modenatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge dedicata al sostegno delle imprese agricole, zootecniche, della pesca e dell’acquacoltura. Per il triennio 2026-2028 sono stati stanziati più di 12 milioni di euro, con le prime risorse già disponibili a partire da quest’anno. La legge prevede interventi di finanziamento e supporto alle attività del settore.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la nuova legge per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette in campo oltre 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con le prime risorse già attive da quest’anno. La norma, approvata nelle scorse ore in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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