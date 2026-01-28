Trasporto pubblico locale biglietti più cari per bus urbani ed extraurbani | aumenti fino al 30%

Da febbraio 2026, i biglietti per bus urbani ed extraurbani a Reggio Calabria aumentano fino al 30%. L’amministrazione comunale ha annunciato che le nuove tariffe entreranno in vigore dal primo giorno dello stesso mese. Gli abbonamenti resteranno invariati, ma i singoli biglietti subiranno un rincaro, che potrebbe incidere sulla spesa di chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici. La decisione ha già suscitato qualche malumore tra i pendolari, preoccupati per l’impatto sui loro bilanci.

A partire dal primo febbraio 2026 entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale nel Comune di Reggio Calabria. L’adeguamento è stato disposto dalla Regione Calabria con nota ufficiale del 18 luglio 2025, in applicazione dell’aggiornamento delle tariffe al tasso di inflazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

