finti poliziotti truffano due anziani condannata la coppia di malviventi

Una coppia di truffatori ha fatto finta di essere agenti di polizia e ha derubato due anziani, portando via circa 15mila euro in contanti e gioielli. La causa è l'inganno di cui sono stati vittima, approfittando della paura e della confusione degli anziani. I malviventi si sono presentati alla porta fingendosi ufficiali, convincendoli a consegnare il denaro. La vicenda si è conclusa con la loro condanna. La loro identità rimane sconosciuta.

Fingendosi poliziotti avevano truffato due anziani del posto facendosi consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per 15mila euro. Non avevano, però, fatto i conti con i carabinieri di Fermo che, attraverso un’accurata e articolata attività investigativa, avevano identificato arrestato gli autori dei colpi. Per questo motivo due napoletani di 52 e 30 anni che sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo. Il primo, al termine del processo, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, il secondo a due anni e due mesi, entrambi per il reato di truffa aggravata in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Finti carabinieri truffano anziani per 20.000 euro, coppia arrestata e condannataDue persone originarie della Campania sono state arrestate e condannate per aver truffato una coppia di anziani a Zola Predosa, falsificando l’identità di carabinieri e sottraendo 20.

Truffano una coppia di anziani per 10mila euro, ma l'auto li incastra: tre 20enni denunciati e allontanatiTre giovani di 20 anni sono stati denunciati e allontanati dopo aver truffato una coppia di anziani per 10mila euro.

